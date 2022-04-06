Bakan Kurum'dan Sincan'da Aydın ailesine destek | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Sincan ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan Ahmet Aydın ve ailesini ziyaret etti. Kurum, başlatılacak tedavi süreci sonrası Aydın’a iş bulunacağını, üniversite sınavına hazırlanan çocuğu için burs sağlanacağını ve ev taksitlerini üstleneceklerini söyledi.