Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 ilde siber suçlulara yönelik operasyon: 76 şüpheli yakalandı! | Video

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "8 il merkezli 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli hırsızlık', 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi' gibi siber suç ve suçlulara yönelik gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.