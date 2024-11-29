Bakan Yumaklı: 360 derece üretim seferberliği başlattık!
Turkuvaz Medya Grubu ev sahipliğinde düzenlenen 4. Türkiye Tarım Zirvesi'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırmızı ette yeterliliğin %95 seviyesinde olduğunu anımsatarak 360 derece üretim seferberliği başlattıklarını bildirdi.
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