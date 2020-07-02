Bakırköy'de hafriyat kamyonu çöken yola böyle devrildi | Video
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Bakırköy'de hafriyat kamyonu yolun çökmesiyle devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kamyonun içindeki sürücünün yardımına çalışmalara katılan diğer işçiler koştu.