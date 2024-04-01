Video Haber Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nden vatandaşlara hitap etti
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nden vatandaşlara hitap etti

Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nden vatandaşlara hitap etti

01.04.2024 | 01:01

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Yerel seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı mesajlar veren Başkan Erdoğan, "31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır. Milletimiz mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir." dedi.

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