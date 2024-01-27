Başkan Erdoğan İzmir ilçe adaylarını bugün açıklayacak! İzmir ilçe adayları kimler olacak? | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ilçe adaylarını bugün açıklayacak. Peki İzmir ilçe adayları kimler olacak? A Haber Muhabiri Tayfun Er bölgeden son durumu aktardı.
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