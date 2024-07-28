Başkan Erdoğan memleketi Rize'de komşularıyla buluştu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere gittiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya geldi.
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