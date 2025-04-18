Başkan Erdoğan: "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir..." | Video
Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında tam 18 aydır üç maymunu oynuyor. Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir." ifadelerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
25:50
Başkan Erdoğan: "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir..." | Video 18.04.2025 | 15:56
03:25
01:00
01:49
01:52
ABD basınından çarpıcı iddia: Suriye'den çekilme başladı 17.04.2025 | 23:37
28:20
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü 17.04.2025 | 21:33
30:23
Başkan Erdoğan: "Hedefimiz terörsüz Türkiye" | Video 17.04.2025 | 14:35
01:14
00:46
11:26
Bakan Uraloğlu: "Küresel havacılığın en üst ligine yükseldik" | Video 17.04.2025 | 11:31
01:15
Kahramanmaraş'a yapılan köy evlerini görenler hayran kalıyor | Video 17.04.2025 | 11:31
08:18
İstanbul Havalimanı 3'lü pisti açıldı! Avrupa'da örneği yok | Video 17.04.2025 | 11:27
07:31
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama | Video 17.04.2025 | 11:21
00:13
01:56
02:21
03:53
01:24
Esra Erol'da aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a ait çıktı! 16.04.2025 | 18:32
02:09