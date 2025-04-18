Başkan Erdoğan: "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir..." | Video

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında tam 18 aydır üç maymunu oynuyor. Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlayarak söylüyorum. İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir." ifadelerine yer verdi.