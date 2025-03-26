Başkan Erdoğan: "Milletimiz yerli ve milli markaları 3-5 faşizana yem etmez" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi toplantısında açıklamalarda bulundu. Yerli markaları boykot edenlere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda. Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Allah'ın izniyle milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir." ifadelerini kullandı.
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