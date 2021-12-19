Başkan Erdoğan: “TÜRKSAT 5B uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “TÜRKSAT 5B uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Space X firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum

TÜRKSAT 5B, uydusu ABD'nin Florida eyaletinden bulunan Cape Canaveral üssü'nden uzaya fırlatıldı. Başkan Erdoğan, gönderdiği video mesajda, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT-5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde yine Space-x firmasının Falcon 9 roketini tercih etti. Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım milletim adına tebrik ediyorum. TÜRKSAT-5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan TÜRKSAT 3A ve TÜRKSAT 4A uydularına yedeklik yapacaktır" dedi.

TÜRKSAT 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını bildiren Başkan Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş band uydu internet hizmeti verilebilecektir. Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek TÜRKSAT 5B uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Space-x firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan herkese şahsım ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.