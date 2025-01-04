Başkan Erdoğan: "Ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla toprağa gömülecekler" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, "Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur." dedi.