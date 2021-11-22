Video Haber Başkan Erdoğan’dan ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ vurgusu: Zaferle çıkacağız! | Video
Başkan Erdoğan’dan ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ vurgusu: Zaferle çıkacağız! | Video

Başkan Erdoğan’dan ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ vurgusu: Zaferle çıkacağız! | Video

22.11.2021 | 19:36

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kur ve faiz oyunuyla ilgili, "Enflasyonun olduğu yerde yatırım olmayacağı, üretim azalacağı, istihdam düşeceği için dengeler bozulur. Kurdaki yükselişe bağlı fiyat artışı yatırım, üretim ve istihdamı doğrudan etkilemez. Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar. Ülkemizde yaşanan tam da budur. Ya yatırımdan vazgeçecektik ya da tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık. Biz mücadeleyi tercih ettik. Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak dünyanın içinden geçtiği kritik dönemin açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar!

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