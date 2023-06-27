Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına Ekim-Kasım ayları itibarıyla başlanacağını belirten Başkan Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk 1 sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız." dedi. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı bir hayal olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştüreceklerini söyledi, "Amacımız milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde cumhuriyetimizin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.
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