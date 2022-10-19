Video Haber Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde! "Yakında Meclis'e sunacağız" | Video
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde!

Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde! "Yakında Meclis'e sunacağız" | Video

19.10.2022 | 15:13

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Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Başkan Erdoğan: "Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlilerini yasal düzenleme aşamasında sona geldik. yakında meclisin takdirine sunacağız. Tüm muhtarlarımızın izin, hastalık gibi durumlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri bakanlğımız ve ÖSYM arasında yapılacak protokolle muhtar akademisi programını hayata geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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