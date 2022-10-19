Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
45:08
23:59
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde! "Yakında Meclis'e sunacağız" | Video 19.10.2022 | 15:13
03:23
Mehmet Barlas | Avrupa'nın enerji konusunda muhatabı Türkiye 19.10.2022 | 14:50
02:59
Melih Altınok | Etyen Mahçupyan son son düzlükte su koyuverdi 19.10.2022 | 14:47
01:07:11
04:53
Başkan Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi'ye AK Parti rozetini taktı | Video 19.10.2022 | 12:59
00:28
İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti grubunda | Video 19.10.2022 | 12:37
00:59
00:19
00:43
00:59
00:43
Van'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.10.2022 | 23:28
05:58
Fransa’da çok sayıda meslek grubu greve gitti | Video 18.10.2022 | 23:11
01:37
TSK’nın Atış Serbest- 2022 Faaliyeti nefes kesti | Video 18.10.2022 | 22:19
00:40
ABD’de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü | Video 18.10.2022 | 21:36
00:28
00:49
Başkan Erdoğan, kadın çiftçilerle bir araya geldi | Video 18.10.2022 | 18:19
00:59
Kayseri’de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı | Video 18.10.2022 | 18:10
31:43
Hamza Dağ'dan A Haber'de önemli açıklamalar | Video 18.10.2022 | 16:50
Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Bazı yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Başkan Erdoğan: "Kadın muhtarlarımızın doğum ve analık izinlilerini yasal düzenleme aşamasında sona geldik. yakında meclisin takdirine sunacağız. Tüm muhtarlarımızın izin, hastalık gibi durumlarda ödenekleri kesilmeyecek. İçişleri bakanlğımız ve ÖSYM arasında yapılacak protokolle muhtar akademisi programını hayata geçiyoruz." ifadelerini kullandı.