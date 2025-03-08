Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda konuştu. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Terör belasını bu milletin başından tamamen defetmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Konya'da 2 yaşındaki çocuğun başıboş köpekler tarafından katledilmesinin hiçbir izahı olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bu vakaların önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.