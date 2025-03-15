Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bugünün çocukları yarının büyükleridir. Yarın sizler de vatanınıza hizmet edeceksiniz. Türkiye Yüzyılı sizin olacak." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:09
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 15.03.2025 | 21:10
02:08
Bakırköy'de kargo gemisi karaya oturdu 15.03.2025 | 13:16
03:40
Ons altın rekora doymuyor! Gram altın fiyatında seyir ne yönde olacak?. 15.03.2025 | 13:23
03:31
Tüm dünyanın merakla beklediği 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşiyor | Video 14.03.2025 | 10:41
00:10
05:43
00:38
Başkan Erdoğan, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti 13.03.2025 | 21:45
01:23
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Şam'a kritik ziyaret 13.03.2025 | 21:08
08:57
02:48
00:31
48:44
01:04
Afyonkarahisar’da silah kaçakçılarına operasyon | Video 13.03.2025 | 08:43
15:39
04:51
Melih Altınok | YPG, DEM’den önce silah bıraktı 12.03.2025 | 16:26
05:25
Nebi Miş | Suriye’nin istikrarı ve SDG ile anlaşma 12.03.2025 | 16:25
04:29
Hilal Kaplan | Suriye’de mezhep değil Esed gerilimi var 12.03.2025 | 16:23
03:18
Salih Tuna | Sultan'ın dönüşü 12.03.2025 | 16:19
06:32
Dilek Güngör | Asrın inşası MIPIM'de tanıtıldı 12.03.2025 | 16:17
10:23
Yavuz Donat | 12 Mart... Nedir? 12.03.2025 | 16:14