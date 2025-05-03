Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 03.05.2025 | 19:06
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Başkan Erdoğan: "Sosyal medya toplum yapısını hedef alıyor" | Video 02.05.2025 | 17:10
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Bakan Bayraktar: "Enerjide merkez ülke olma hedefindeyiz" | Video 02.05.2025 | 15:06
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KKTC'de SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri! | Video 02.05.2025 | 12:31
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Polisin üzerine süren CHP şoförüne ev hapsi 01.05.2025 | 23:14
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