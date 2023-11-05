Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: "Al birini, vur ötekine" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. CHP 38. Olağan Kurultayı'nda, terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam gönderen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal kime selam verdi? Demirtaş'a Kavala'ya. Kongreyi kazanan zat da teröristlere selam gönderdi. Al birini vur ötekine..." ifadelerini kullandı.
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