Video Haber Başkan Erdoğan’dan vatandaşa Türk Lirası çağrısı | Video
Başkan Erdoğan’dan vatandaşa Türk Lirası çağrısı | Video

Başkan Erdoğan’dan vatandaşa Türk Lirası çağrısı | Video

22.08.2022 | 19:25

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi.

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