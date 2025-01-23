Başkan Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli mesajlar: "Kimse yargıyı tehdit edemez" | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez. Mahkemeler üzerine baskı kuramaz, parmak sallayamaz." dedi. Yeni anayasa çalışmalarına hız verileceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan daha fazla ertelenmemesini bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmadan çözülmesini sağlayacağız." dedi.
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