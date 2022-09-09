Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: "Biz anladıkları dilden konuşuyoruz" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yunanistan’a yönelik “Bir gece ansızın gelebiliriz” çıkışı sorulan Başkan Erdoğan, "Yunanistan’ın son dönemde Türkiye’ye yönelik tutumu izah edilir gibi değil. Bir yanda Ege’de yaptıkları ihlaller var, bazıları NATO görevi icra eden uçaklarımıza yönelik tacizler var. Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da anlıyor." ifadelerini kullandı.