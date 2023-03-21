Başkan Erdoğan'ın adaylık başvurusu bugün saat 15:00'te YSK'ya yapılacak | Video
AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için saat 15.00'te YSK'ya başvuracak.
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