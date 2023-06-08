Başkan Erdoğan'ın kitabı Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı’na verildi | Video

Başkan Erdoğan'ın Rusça baskısı yapılan “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabı, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar tarafından Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'e takdim edildi. Gaynutdin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması için Rusya Müslümanlarının dualar ettiğini söyleyerek, "Bütün Rusya Müslümanları değil, Rusya'da yaşayan herkes Türkiye'deki seçimleri çok yakından takip etti. Ettiğimiz dualarda, dostumuz, Rusya Müslümanlarının dostu, Rusya'nın dostu ve Putin'in dostu olan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını istedik. Allah'a şükür, Rabb'imiz dualarımızı işitti ve kabul etti" dedi. Erdoğan ve Putin'in 2015'te Moskova Merkez Camisi'nin açılışını yaptığını hatırlatan Gaynutdin, "Şimdi 8 sene geçti. Sayın Erdoğan sık sık Rusya'ya geliyor. Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde Moskova Camisi'ne gelmesini ve Rusya Müslümanları ile birlikte namaz kılmasını istiyoruz. Eğer gelirse biz Rusya Müslümanları çok memnun ve içtenlikle minnettar oluruz. Rusya'daki 25 milyon Müslüman adına kendisini davet ediyoruz ve kendisini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.