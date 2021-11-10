Bosnalı siyasetçi Komsic'ten Sırp muhabire soykırım tepkisi | Video

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug muhabirinin Srebrenitsa'da soykırım yaşanmadığını söylemesi üzerine röportajı yarıda kesti.