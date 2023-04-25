Video Haber Burhanettin Duran | Dip dalgası, sessiz seçmen ve seçim akşamı
Burhanettin Duran | Dip dalgası, sessiz seçmen ve seçim akşamı

Burhanettin Duran | Dip dalgası, sessiz seçmen ve seçim akşamı

25.04.2023 | 17:22

Burhanettin Duran'ın 25.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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