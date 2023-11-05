Video Haber Çan’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Çan’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Çan’da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

04.11.2023 | 23:54

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 3 bölgede çıkan orman yangınları yağmur etkisiyle kontrol altına alındı.

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