Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Kural tanımaz başkan

Çeşme Belediyesi’nin CHP’li başkanı Muammer Ekrem Oran, eğlenmek için gittiği mekanda görevlilere, pandemi yasağına rağmen saat 24:00’ten sonra müzik yayınına devam etmeleri için talimat verdi: “Ben buradayım ne sıkıntı olabilir? Müzik devam etsin!”