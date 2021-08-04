Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'dan skandal! Kural tanımaz başkan
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Çeşme Belediyesi’nin CHP’li başkanı Muammer Ekrem Oran, eğlenmek için gittiği mekanda görevlilere, pandemi yasağına rağmen saat 24:00’ten sonra müzik yayınına devam etmeleri için talimat verdi: “Ben buradayım ne sıkıntı olabilir? Müzik devam etsin!”