CHP çekilip DEM'in adayını desteklemişti: Mersin mitinginde Öcalan sloganları! | Video

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde yine kirli ittifaka imza attı. PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti ile el sıkıştı. ‘Kent uzlaşısı’ bahanesine sarılan CHP ve DEM, Kandil’den gelen talimatla pek çok ilde ortak aday çıkarma kararı aldı. Bu kapsamda CHP de, Mersin’in Akdeniz İlçesi’ndeki adayını geri çekerek DEM Parti adayını destekleyeceğini açıkladı. Dün Akdeniz İlçesi’nde gerçekleşen mitingte terör yandaşları terör örgütü elebaşı Öcalan lehine sloganlar attı, terör paçavralarını salladı! O görüntüler, CHP ve DEM arasındaki Kandil uzlaşısını kanıtladı...