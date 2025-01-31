Video Haber CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'lilerden skandal sözler: "Biz bu TOMA'yı yan yatırırız!" | Video
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'lilerden skandal sözler:

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'lilerden skandal sözler: "Biz bu TOMA'yı yan yatırırız!" | Video

31.01.2025 | 12:10

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisleri adeta tehdit edercesine CHP'li bir yetkiliye, "Kenan Bey bu TOMA'yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait." dedi. CHP'li yetkilinin ise, "Biz bunu yan yatırırız" cevabını verdiği görüldü.

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