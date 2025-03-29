CHP'de Muharrem İnce'ye veto! Miting alanını terk etti
CHP’nin Maltepe Mitingine davet edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye mitingde konuşma yaptırılmadı. İnce, Özgür Özel’in konuşması esnasında alanı terk etti.
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