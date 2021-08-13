Video Haber Çöp konteynerinden 28 kilogram uyuşturucu çıktı | Video

Çöp konteynerinden 28 kilogram uyuşturucu çıktı | Video

Çöp konteynerinden 28 kilogram uyuşturucu çıktı | Video
13.08.2021 | 00:57

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Elif isimli operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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