Corona virüsü paradan bulaşır mı? Uzman Doktor'dan flaş insan dışkısı uyarısı! | Video

Corona virüsü kağıt ve metal paradan bulaşır mı? Corona virüsü salgını parayla mı yayılır mı? İzmir’de corona virüsü hastalığından vefat eden iş adamı Süleyman Avinca'ın virüsü paradan kaptığı iddiası sonrası başlayan tartışmalar için uzmanlar ne diyor? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Kaynar, corona virüsü hastalığını paradan nasıl bulaşabileceği konusunda bilgi verdi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Kaynar, insan dışkısında da corona virüsü tespit edildiğini belirterek kağıt ve metal paradaki tehlikeye dikkat çekti...