Cumhurbaşkanı Erdoğan "BM'ye daimi üye olma gayretindeyiz"

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cuma Namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BM) Türkiye olarak daimi üye olmanın gayretindeyiz ama şu ana kadar aldığımız bir netice yok. Daimi üyelerin de bizleri daimi üye yapma gibi hesapları yok" dedi.