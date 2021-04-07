Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (7 Nisan 2021 Çarşamba)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (7 Nisan 2021 Çarşamba)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar (7 Nisan 2021 Çarşamba)
07.04.2021 | 13:51

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

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