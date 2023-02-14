Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykal ailesine taziye ziyareti | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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