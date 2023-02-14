Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor | Video
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Baykal, önce CHP Genel Merkezi'nde ardından, Meclis'te düzenlenen törenlerden sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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