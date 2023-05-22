Deprem sonrası yaralar GSB yurtlarında sarılıyor: Hizmetleri sonsuz Allah'tan daha ne isteyelim | Video
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlar depremzedelere sıcak bir yuva oldu. Yurtlarda kalan vatandaşlarımız, "Allah razı olsun. 3 öğün yemeğimizi veriyorlar. Hizmetleri sonsuz. Hastanemize kadar var. Allah'tan artık ne isteyelim. Çok şükür" şeklinde konuştu.
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