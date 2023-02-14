Video Haber Depremden kaçış anı ve duvarların patlaması güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Depremden kaçış anı ve duvarların patlaması güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Depremden kaçış anı ve duvarların patlaması güvenlik kamerasına yansıdı | Video

14.02.2023 | 18:52

Adana'da, deprem sırasında apartmanı terk eden bina sakinlerinin, dökülen sıvalar arasında kendilerini sokağa attıkları anlardan görüntüler ortaya çıktı. Bir başka apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binanın duvarlarının patladığı anlar görüldü.

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