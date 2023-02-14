Depremden kaçış anı ve duvarların patlaması güvenlik kamerasına yansıdı | Video
Adana'da, deprem sırasında apartmanı terk eden bina sakinlerinin, dökülen sıvalar arasında kendilerini sokağa attıkları anlardan görüntüler ortaya çıktı. Bir başka apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binanın duvarlarının patladığı anlar görüldü.
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