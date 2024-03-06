"Dinlediğimde gözlerim doldu" demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu | Video
"Kent uzlaşısı" adı altında İstanbul'da birçok ilçede Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yürüten CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terör örgütü PKK'yı destekleyen isme alkış tuttuğu ortaya çıktı. PKK propagandası yapmak suçundan cezası bulunan Rojda'yı dinleyen İmamoğlu, "O kadar etkilendim ki. Ben anlamadım ama gözlerim doldu. Başarıları daim olsun çok hoş bir ses." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
06:42
01:06
Ankara’da fırtına nedeniyle ağaç devrildi 06.03.2024 | 01:46
02:23
Koruma altındaki çocuklar birbirlerine girdi: 5 yaralı 05.03.2024 | 22:21
00:10
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir araya geldi 05.03.2024 | 22:38
00:39
16:54
00:30
05:06
Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu 05.03.2024 | 20:07
03:16
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı 05.03.2024 | 20:08
01:14
Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu 05.03.2024 | 19:47
00:26
Yalova’da devrilen mıcır yüklü tıra otobüs çarptı 05.03.2024 | 19:25
00:17
01:30
Gediz’de yağış kaza getirdi: 1 ölü 05.03.2024 | 18:04
42:45
Başkan Erdoğan'dan Sivas mitinginde önemli açıklamalar | Video 05.03.2024 | 16:19
00:52
04:47
Mahmut Övür | Kurum ile İmamoğlu kıyaslanabilir mi? 05.03.2024 | 16:05
10:27
02:13
01:20
Bakan Yerlikaya: “Köstebek-2 operasyonunda 7 şüpheli yakalandı” | Video 05.03.2024 | 12:03