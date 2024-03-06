Video Haber "Dinlediğimde gözlerim doldu" demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu | Video

"Dinlediğimde gözlerim doldu" demişti! İmamoğlu, PKK destekçisi Rojda’ya alkış tuttu | Video

06.03.2024 | 09:23

"Kent uzlaşısı" adı altında İstanbul'da birçok ilçede Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yürüten CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, terör örgütü PKK'yı destekleyen isme alkış tuttuğu ortaya çıktı. PKK propagandası yapmak suçundan cezası bulunan Rojda'yı dinleyen İmamoğlu, "O kadar etkilendim ki. Ben anlamadım ama gözlerim doldu. Başarıları daim olsun çok hoş bir ses." ifadelerini kullandı.

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