Video Haber Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’da

18.01.2025 | 13:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’da 20:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan’da 18.01.2025 | 13:20
Bayraktar TB3, ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu 00:50
Bayraktar TB3, ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu 18.01.2025 | 12:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Konya İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | Video 33:26
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Konya İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | Video 17.01.2025 | 15:38
’Hücre’ operasyonlarında 66 şüpheli yakalandı | Video 01:19
'Hücre' operasyonlarında 66 şüpheli yakalandı | Video 17.01.2025 | 08:42
Kalyon PV’den ABD’ye uzay hücresi | Video 03:43
Kalyon PV'den ABD'ye uzay hücresi | Video 16.01.2025 | 12:59
MSB duyurdu: Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi | Video 10:45
MSB duyurdu: Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi | Video 16.01.2025 | 12:10
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi | Video 04:57
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi | Video 16.01.2025 | 09:43
HGK-84, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi | Video 00:20
HGK-84, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi | Video 15.01.2025 | 16:16
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Suriye tepkisi: Bebekler ölürken neredeydiniz! | Video 01:01:54
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Suriye tepkisi: "Bebekler ölürken neredeydiniz!" | Video 15.01.2025 | 13:31
CHP’li İzmir Belediyesinin okul inşaatı krizi: Depremi yaşayan Elazığ’daki okul inşaatı 10 milyon lira zararla yarım kaldı | Video 05:47
CHP'li İzmir Belediyesinin okul inşaatı krizi: Depremi yaşayan Elazığ'daki okul inşaatı 10 milyon lira zararla yarım kaldı | Video 15.01.2025 | 10:57
Milli Uydu Fergani FGN-100-d1 uzayda | Video 02:43
Milli Uydu "Fergani FGN-100-d1" uzayda | Video 15.01.2025 | 08:36
Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı | Video 02:14
Baykar, ilk uydusunu uzaya fırlattı | Video 15.01.2025 | 08:45
Kayseri’de organize suç örgütüne yönelik Hücre-6 operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 00:45
Kayseri’de organize suç örgütüne yönelik “Hücre-6” operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 15.01.2025 | 08:35
Türk Hava Yolları Libya’nın ikinci büyük şehri olan Bingazi’ye seferleri başlattı | Video 03:48
Türk Hava Yolları Libya’nın ikinci büyük şehri olan Bingazi'ye seferleri başlattı | Video 14.01.2025 | 14:37
MHP Lideri Bahçeli: PKK’nın bittiği şartsız açıklanmalıdır | Video 38:40
MHP Lideri Bahçeli: "PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalıdır" | Video 14.01.2025 | 12:17
Narkokapan-7 operasyonunda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı | Video 00:43
"Narkokapan-7" operasyonunda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı | Video 14.01.2025 | 08:37
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 00:49
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 14.01.2025 | 08:37
Başkan Erdoğan’dan yeni evlenecek gençlere müjde: Faizsiz evlilik kredisi 81 ilde uygulanacak | Video 28:11
Başkan Erdoğan'dan yeni evlenecek gençlere müjde: Faizsiz evlilik kredisi 81 ilde uygulanacak | Video 13.01.2025 | 15:37
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: En büyük ailemizin, Türkiye’mizin Aile Yılı kutlu olsun | Video 06:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "En büyük ailemizin, Türkiye’mizin Aile Yılı kutlu olsun" | Video 13.01.2025 | 15:36
ANKA III’ten 20 bin feet yükseklikten 180 knot hızla atış | Video 00:54
ANKA III’ten 20 bin feet yükseklikten 180 knot hızla atış | Video 13.01.2025 | 12:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA