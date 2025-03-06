Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz." ifadelerini kullandı. Fidan, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin, "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok." dedi
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