Dünya Wayfair skandalını konuşuyor! 'Kayıp çocukları internet üzerinden satışa çıkardılar' iddiası... | Video

Amerika’yı ayağa kaldıran skandala yönelik son dakika haberi, Türkiye’de de konuşulmaya başlandı. Wayfair isimli e-ticaret sitesi aracılığıyla kaçırılan çocukların şifreli bir şekilde online olarak satıldığı iddia ediliyor. Yastık, halı gibi ürünlerin 15 bin dolar gibi fiyatlardan satışa çıkması, iddiaları güçlendiriyor. Olayın henüz gerçek yüzü ortaya çıkmasa da bu kadar tesadüfün bir araya gelemeyeceği yönünde görüşler mevcut. Bir sosyal medya kullanıcısının Wayfair skandalı ile ilgili kaydettiği bu video, kısa süre içerisinde yayılarak olayın daha geniş çapta yankı uyandırmasını sağladı.