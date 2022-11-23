Düzce'de vatandaş Erdoğan'a dua edince Halk Tv yayını kesti | Video

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Halk Tv muhabirinin mikrofon uzattığı bir vatandaş "Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan ayırmasın. Süleyman Soylu hemen buraya geldi, Allah Soylu'dan da razı olsun." deyince Halk Tv, canlı yayını apar topar bitirdi.