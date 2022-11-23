Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Düzce'de vatandaş Erdoğan'a dua edince Halk Tv yayını kesti | Video 23.11.2022 | 15:31
00:13
59:12
Başkan Erdoğan'dan operasyon mesajı "Bu daha başlangıç" | Video 23.11.2022 | 13:22
07:11
01:56
Bakan Soylu'dan A Haber'de deprem açıklaması "Alan taraması sürüyor" | Video 23.11.2022 | 06:11
03:38
00:49
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza | Video 23.11.2022 | 01:50
00:13
Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı | Video 23.11.2022 | 01:12
02:31
00:29
Akü hırsızları yakalandı! | Video 22.11.2022 | 22:27
01:05
Multimedia sistemi değil, uyuşturucu zulası! | Video 22.11.2022 | 19:22
07:05
05:51
Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video 22.11.2022 | 18:10
03:27
Kazada yaşamını yitiren Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'ya acı veda | Video 22.11.2022 | 17:52
04:40
Hilal Kaplan | Dünya Kupası artık gerçekten 'Dünya' kupası 22.11.2022 | 16:32
03:00
Mehmet Barlas | Kara hârekatı kaçınılmaz 22.11.2022 | 16:28
45:49
04:07
05:12
Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Halk Tv muhabirinin mikrofon uzattığı bir vatandaş "Allah Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan ayırmasın. Süleyman Soylu hemen buraya geldi, Allah Soylu'dan da razı olsun." deyince Halk Tv, canlı yayını apar topar bitirdi.