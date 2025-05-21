Video Haber Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasını ihbar eden Ozan Özcan A Haber'de | Video
Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasını ihbar eden Ozan Özcan A Haber'de | Video

Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasını ihbar eden Ozan Özcan A Haber'de | Video

21.05.2025 | 10:21

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasını ilk gündeme getiren Ozan Özcan tehdit edildiğini açıkladı. Ozan Özcan yaşadıklarını A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal’a anlattı.

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