Video Haber Emine Erdoğan BM’den dünyaya seslendi: "Dünya 5’ten büyüktür, adil dünya mümkün" | Video
Emine Erdoğan BM’den dünyaya seslendi:

Emine Erdoğan BM’den dünyaya seslendi: "Dünya 5’ten büyüktür, adil dünya mümkün" | Video

28.03.2025 | 15:13

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, moda ve tekstil sektörünün çevre kirliliğinde çok yüksek bir payı olduğuna dikkati çekerek, "'Yavaş ve sürdürülebilir modayı' hayata geçirmek artık hepimiz için bir zorunluluktur." dedi.

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