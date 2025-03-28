Emine Erdoğan BM’den dünyaya seslendi: "Dünya 5’ten büyüktür, adil dünya mümkün" | Video

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, moda ve tekstil sektörünün çevre kirliliğinde çok yüksek bir payı olduğuna dikkati çekerek, "'Yavaş ve sürdürülebilir modayı' hayata geçirmek artık hepimiz için bir zorunluluktur." dedi.