Emine Erdoğan GETAT uygulamalarını işaret etti: Türkiye'nin cazibe merkezi olacağına eminim | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Bursa'da gerçekleştirilen"İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"ne katıldı. Burada konuşan Emine Erdoğan, "Geleneksel Anadolu tıbbının özü denge, ölçü ve doğayla barışık yaşam tarzıdır. Bu medeniyet mirasını dışlamadan, modern hayata entegre edebilsek, sağlığın bir kültür olarak yaşandığı çok daha anlamlı bir dünya inşa edebiliriz." dedi. Akademik çalışmaların ve bilim insanlarının geleneksel tıp uygulamalarına gösterdiği ilginin son derece önemli olduğunu değine Emine Erdoğan, " Bu sayede Türkiye'nin bu alanda önde gelen ülkelerden biri ve tüm dünya için bir cazibe merkezi olacağına eminim" ifadeleri kullandı.