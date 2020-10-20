Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra ezan sesi böyle yankılandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
00:20
01:40
İşte böyle yakalandılar! Uyuşturucular gizli zulalardan çıkarıldı | Video 20.10.2020 | 12:27
01:17
02:06
01:47
00:39
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu 8 gözaltı | Video 20.10.2020 | 11:44
02:07
Ümraniye'de motosiklet çalan şüpheli kamerada | Video 20.10.2020 | 11:41
04:04
Hilal Kaplan 'Engin Yıldırım istifa etmezse...' 20.10.2020 | 11:42
03:07
Haşmet Babaoğlu 'Ne oluyor? Ne olacak?' 20.10.2020 | 11:39
03:24
Hasan Basri Yalçın 'Türk SİHA’ların başarısı' 20.10.2020 | 11:37
30:12
01:13
23:41
04:24
Mahmut Övür 'İmamoğlu’nun 2023 hesabı' 20.10.2020 | 10:28
02:49
Mehmet Barlas 'Türkiye’nin sorunları birer birer çözüme kavuşuyor' 20.10.2020 | 10:25
02:59
Esenyurt'ta rezidanstaki intihar, kadınların işlediği cinayet çıktı | Video 20.10.2020 | 09:47
03:20
01:23
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da köylerden birinde 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalinden kurtardığı bir köyde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi.