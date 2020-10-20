Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra ezan sesi böyle yankılandı | Video

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da köylerden birinde 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı harekat devam ediyor. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalinden kurtardığı bir köyde, 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle belirtilmedi.