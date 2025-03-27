Video Haber Faruk Erdem | Esnafa 5 yıl erken emeklilik geliyor! Peki nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak?
Faruk Erdem | Esnafa 5 yıl erken emeklilik geliyor! Peki nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak?

Faruk Erdem | Esnafa 5 yıl erken emeklilik geliyor! Peki nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak?

27.03.2025 | 15:24

Faruk Erdem'in 27.03.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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