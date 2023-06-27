Video Haber Fatih Portakal canlı yayında "dış sesi" azarladı, izleyicilerden tepki yağdı | Video
Fatih Portakal canlı yayında

Fatih Portakal canlı yayında "dış sesi" azarladı, izleyicilerden tepki yağdı | Video

27.06.2023 | 11:17

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, yayınlanan bir haberi anlatan ‘dış sesi’ beğenmediğini söyledi ve canlı yayında hakaretler yağdırdı. Portakal'ın tavrı, sosyal medyada eleştiri topladı.

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