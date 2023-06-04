Video Haber Florya sarı-kırmızıya büründü | Video
Florya sarı-kırmızıya büründü | Video

Florya sarı-kırmızıya büründü | Video

04.06.2023 | 23:01

Şampiyon Galatasaray'ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesin ardından stada gidemeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni adeta sarı-kırmızıya bürüdü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Florya sarı-kırmızıya büründü | Video 02:43
Florya sarı-kırmızıya büründü | Video 04.06.2023 | 23:01
İsveç’te polis eşliğinde yeni provokasyon: Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından küstah talep | Video 05:01
İsveç'te polis eşliğinde yeni provokasyon: Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından küstah talep | Video 04.06.2023 | 21:30
Galatasaray stada geldi | Video 00:27
Galatasaray stada geldi | Video 04.06.2023 | 18:17
Başkan Erdoğan ile görüşme sonrası Stoltenberg’ten İsveç açıklaması | Video 11:10
Başkan Erdoğan ile görüşme sonrası Stoltenberg'ten İsveç açıklaması | Video 04.06.2023 | 16:31
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görevi Vahit Kirişci’den devraldı | Video 18:45
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, görevi Vahit Kirişci'den devraldı | Video 04.06.2023 | 15:27
MSB, komando taburunun Kosova’ya intikale başladığını bildirdi | Video 00:38
MSB, komando taburunun Kosova’ya intikale başladığını bildirdi | Video 04.06.2023 | 15:06
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti | Video 00:35
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti | Video 04.06.2023 | 15:06
Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevini Mehmet Muş’tan devraldı | Video 10:23
Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görevini Mehmet Muş'tan devraldı | Video 04.06.2023 | 14:31
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevini Bekir Bozdağ’dan devraldı | Video 07:18
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevini Bekir Bozdağ'dan devraldı | Video 04.06.2023 | 14:20
Başkan Erdoğan, Mehmet Barlas’ın cenazesine katıldı | Video 03:51
Başkan Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı | Video 04.06.2023 | 14:12
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevi Mahmut Özer’den devraldı | Video 07:36
Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevi Mahmut Özer'den devraldı | Video 04.06.2023 | 12:55
Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu’dan devraldı | Video 02:32
Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı | Video 04.06.2023 | 12:22
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum’dan devraldı | Video 06:56
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devraldı | Video 04.06.2023 | 12:21
Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank’tan devraldı | Video 10:02
Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı | Video 04.06.2023 | 11:25
Deniz Kuvvetleri’ne 9 ZAHA teslim edildi | Video 01:18
Deniz Kuvvetleri'ne 9 ZAHA teslim edildi | Video 04.06.2023 | 10:28
Yeni kabine açıklandı! İşte isim isim Bakanlar Kurulu | Video 04:06
Yeni kabine açıklandı! İşte isim isim Bakanlar Kurulu | Video 04.06.2023 | 08:32
Başkan Erdoğan Yeni Kabine listesini açıkladı | Video 09:57
Başkan Erdoğan Yeni Kabine listesini açıkladı | Video 03.06.2023 | 22:23
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı salı günü yapılacak | Video 02:50
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı salı günü yapılacak | Video 03.06.2023 | 18:27
Burhanettin Duran | Yeni Meclis ve siyasetin geleceği 03:57
Burhanettin Duran | Yeni Meclis ve siyasetin geleceği 03.06.2023 | 16:57
Mahmut Övür | Babıâli’nin duayeni Mehmet Barlas 04:28
Mahmut Övür | Babıâli’nin duayeni Mehmet Barlas 03.06.2023 | 16:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA